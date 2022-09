27日の市場で英長期債が下げに転じ、30年債利回りは2007年以来の高水準に達した。同国の財政計画と金融政策を巡る懸念が続いている。

30年債利回りは一時31ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇して4.85%。短期債は上げを削った。

英国債とポンドが上昇-歴史的下落後に買い入る (1)

クワーテング財務相はこの日開かれた金融業界幹部との会合で、自らの経済戦略を継続すると表明。この戦略が発表されて以降、英国債が歴史的な売りを浴びポンドが対ドルで最安値を更新するなど、市場が大混乱に陥っていた。

UK Long Bonds Slump to Send 30-Year Yield to Highest Since 2007(抜粋)