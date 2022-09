米国の住宅価格は不動産市場が冷え込む中、7月も伸びが鈍化した。

キーポイント 全米ベースの住宅価格指数は前年同月比15.8%上昇 2021年4月以来の低い伸び 前月は18.1%上昇

米20都市住宅価格指数は前年同月比16.1%上昇 市場予想は17.1%上昇



S&Pダウ・ジョーンズ・インディシーズのマネジングディレクター、クレイグ・ラザラ氏によれば、全米ベースの前月比での減速ペースは統計開始後で最大となった。

住宅ローン金利は今年に入って2倍に上昇している。

