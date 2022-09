欧州中央銀行(ECB)のチーフエコノミストを務めるレーン理事は、物価高騰の中でインフレをこれ以上あおることなく社会的弱者を支援したいと考える政府に対し、富裕層への課税を提案した。

レーン氏は27日付のオーストリア紙スタンダードとのインタビューで、マクロ経済的にも公平さという理由からも、国は最も打撃を受けている世帯や企業の所得・消費を支援する必要があるとの考えを示した。

同氏は「最大の問題は、この支援策の財源の一部を富裕層への増税で賄うべきではないのかだ」と述べ、「高所得層あるいはエネルギーショックのさなかでも高い利益を出している産業や企業への増税はあり得る」と論じた。

さらに「支援が必要な人たちを支え、増税によってその資金を賄うならば、赤字を増やすよりもインフレを誘発しにくい」と続けた。

原題:ECB’s Lane Suggests States Could Tax the Rich in Inflation Fight(抜粋)