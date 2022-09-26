英中銀、国債ポートフォリオで2000億ポンドの含み損－英資産売り直撃

イングランド銀行（英中央銀行）が保有する国債ポートフォリオは、23日の英資産一斉売りで含み損が2000億ポンド（約31兆円）余りに膨れ上がった。売りはクワーテング英財務相が23日に発表した「ミニバジェット（小さな予算）」がきっかけ。

英中銀は2008年の金融危機や、欧州連合（ＥＵ）離脱方針を決定した16年の国民投票後の混乱期、新型コロナウイルスのパンデミック（世界的大流行）の期間に英国債を購入した。含み損は購入当時の価格と現在の市場価格との差を反映する。

英中銀は量的緩和の巻き戻しで保有国債の売却をちょうど１週間後に開始する計画で、この含み損が実現し始める。今後１年かけて400億ポンド相当の売却を目指している。

クワーテング財務相は50年ぶりの大幅減税計画を打ち出したものの、政府債務を管理する方法についてほとんど詳細を示さなかったことから相場は混乱。ポンドの売りは26日も続き、対ドルで 最安値を更新した。国債価格も急落し、10年債は１週間で7.8％下落した。市場は英中銀が政策金利を６％より高い水準に引き上げる可能性があるとみている。

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原題：

BOE’s QE Portfolio Is £200 Billion in the Red After UK Rout（抜粋）