ハリス米副大統領、日本への防衛コミットメントは強固－共同会見

来日中のハリス米副大統領は26日、岸田文雄首相との共同記者会見で、日本に対する米国の防衛コミットメントは強固で、日米両国は経済とサプライチェーンに関し団結していると語った。

ホワイトハウスは同日の声明で、ハリス、岸田両氏が東京都内で会談し、中国による台湾海峡における最近の挑発について話し合うとともに、地域の平和と安定を守る重要性をあらためて確認したと発表した。

声明によれば、両氏は北朝鮮による25日の 弾道ミサイル発射を非難し、北朝鮮の「核・弾道兵器プログラムがもたらす脅威に対処するため協力すると表明」した。

両氏はまた、ロシアのウクライナ侵攻を巡る最近の情勢も検証し、ハリス氏は岸田氏の「確実にロシアに責任を負わせる断固たる行動」を評価した。

ハリス氏は安倍晋三元首相の国葬に参列するため来日。その後、韓国も訪れる予定。

原題:US Defense Commitments to Japan are Ironclad, Says Harris、US VP Harris, Japan PM Kishida Discuss Taiwan, N. Korea, Russia (抜粋)