ＥＣＢシムカス氏、10月は最低0.5ポイント利上げ－インフレ悪化で

欧州中央銀行(ECB)政策委員会メンバーのシムカス・リトアニア中銀総裁は26日、インフレ圧力が悪化しておりECBは10月の政策委会合で少なくとも0.5ポイントの利上げをするだろうと述べた。

同総裁はビリニュスで「現在目にしているデータに基づくと、インフレのトレンドは強まっている」と記者団に指摘。「幾つかの選択肢が検討されている」が、最低でも0.5ポイントの利上げになると話した。物価期待や雇用など、他の要因も政策決定に影響を与えるとも説明した。

シムカス総裁はその後、ブルームバーグに対し、「量的引き締め(QT)に関する話し合いや議論、計画を遅らせて時間を無駄にすべきではない」とし、「重要な問題であり、金融政策を正常化する一つの手段だ」と述べた。

ECBシムカス氏、10月は「少なくとも」0.5ポイント利上げ見込む

ECB政策委メンバーのデコス・スペイン中銀総裁はECBが金融政策の正常化を続けると言明、そのペースは経済統計次第だと語った。財政政策については、物価のシグナルをゆがめないよう、的を絞った一時的なものであるべきだと主張した。

原題: ECB’s Simkus Says Half Point Is the Minimum Hike for October、ECB’s De Cos Says Normalization to Continue, Data to Decide Pace (抜粋)