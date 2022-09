スリランカ、債務再編で2023年４－６月までの協議完了目指す

スリランカは、2023年4-6月(第2四半期)までに海外債権者との債務再編協議を完了することを目指している。国際通貨基金(IMF)による29億ドル(約4200億円)の融資実行に向け債権国の確約を早期に得たい考えだ。

スリランカ当局はバーチャル形式で行われた プレゼンテーションで、正式な協議を23日に開始したと明らかにした。同国は12月ないしは来年1月にIMF理事会から融資の承認を得ることを目指している。

スリランカ、4000億円融資でIMFとスタッフレベル合意

同当局は、融資の確約を迅速に得るために最も効果的な方法は、2国間の調整を行う特別の場を設けて当事者間の協議を行った上で、債権国がIMFに対し融資の保証を共同で行えるようにすることだと説明。

ウィーラシンハ中銀総裁 Photographer: Buddhika Weerasinghe/Bloomberg

5月に史上初の デフォルト(債務不履行)に陥った同国は、透明性の確保や中国、日本、インドなど債権国の平等な扱いを表明。だが、スリランカの債券保有者の一部が債務再編に国内債や国家以外の債権者からの融資を含むよう求めているため、協議が数カ月続くとの見方が出ている。

事情を知る複数の関係者が匿名で語ったところによると、ウィーラシンハ中央銀行総裁は23日のプレゼンテーションで、国内債務の問題は、スリランカの銀行部門の安定と全体的なマクロ財政の枠組みに影響を与える可能性があるため、非常に慎重に検討されていると発言した。

中銀に通常の業務時間外にコメントを求めたが、すぐには返答が得られなかった。

スリランカの債務残高は昨年時点で1010億ドルで、国有企業が保証する融資や中銀の負債も含まれる。財務省のデータによれば、現地通貨建ての債務が全体の54%を占め、2国間債務は約12%。

原題:Sri Lanka Aims to Conclude Debt Talks by Second Quarter 2023 (1)(抜粋)