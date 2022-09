アジア時間26日午前の外国為替市場では、英ポンドが対ドルで一時4.5%余り下落し、過去最安値を更新した。英政府が予定する減税などの経済政策が引き続き懸念された。

ポンドの対ドル相場は一時、1ポンド=1.0350ドルと過去安値を付けた。

原題: Pound Plunges to Record Low as Kwarteng Signals More Tax Cuts、

Pound Extends Slide in Asia to 1.4%, Hits Lowest Since 1985(抜粋)