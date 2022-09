ニューヨーク原油先物相場は23日に大幅安となり、ウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)は1バレル=80ドルを下回った。世界的な利上げの動きを受け、原油需要の見通しが暗くなっている。80ドル割れは1月初旬以来。

米連邦公開市場委員会(FOMC)は20、21両日に開催した定例会合で、3会合連続での0.75ポイント利上げを決定。米金融当局者らは年内のさらなる利上げを見込んでいる。

スウェーデン中央銀行は20日、政策金利を1ポイント引き上げ1.75%とする決定を下した。アジアの中央銀行も22日、相次ぎ利上げを発表した。

