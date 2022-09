英国資産が急落、５年債利回り高騰－大型財政出動で信用力に懸念か

23日の金融市場では英国債が急落し、ポンドは37年ぶりの大幅安となっている。英国政府は包括的な経済対策を発表したが、トレーダーは一連の措置がイングランド銀行(英中央銀行)が目指すインフレ退治を損ねる恐れがあるとみる。

クワーテング英財務相が減税と財政出動による経済対策の詳細を明らかにすると、5年債利回りは一時54ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の4.08%まで急騰。ブルームバーグがデータ収集を開始した1992年以降で最大の上昇となる勢いだ。ポンドは対ドルで下げを拡大し、一時2.1%安の1.1021ドルを付けた。

アリアンツ・グローバル・インベスターズのポートフォリオマネジャー、マイク・リデル氏は「英国債利回りの上昇とポンド安は非常に懸念すべき組み合わせだ。市場が英国に対してリスクプレミアムを織り込んでいることを示唆する」と指摘。「インフレ抑制への英国の信用力が危うい状況であることを明確に示している」と続けた。

今回の措置でイングランド銀行(英中央銀行)がはるかに急激な金融引き締めを迫られるとの見方から、短期金融市場は利上げ見通しを引き上げ、11月に行われる次回の金融政策判断で1ポイントの利上げがあることを完全に織り込んだ。クワーテング財務相の発言前、市場では0.75ポイントの利上げも織り込まれていなかった。

原題: UK Assets Tank as Fiscal Binge Puts Policy Credibility at Stake

*POUND EXTENDS LOSSES VS US DOLLAR, DROPS 2.1% TO $1.1027

*TRADERS PRICE IN 100 BASIS POINT BOE RATE HIKE IN NOVEMBER(抜粋)