【欧州市況】株は21年１月来の安値、米当局のタカ派姿勢で－英債下落

22日の欧州株は下落。今夏の上げを失い、2021年1月以来の安値に下げた。米金融政策当局が 示唆したインフレ退治への強い決意を受けて、タカ派的な姿勢が続くことが織り込まれ、売りが優勢になった。

ストックス欧州600指数は1.8%安。不動産、テクノロジー銘柄を中心に売りが広がった。債券利回り上昇を手掛かりとしたナスダック100指数の下げにつれた。商品関連銘柄は上昇。ストックス600指数は1月の高値を19%下回っている。

欧州債市場では英10年債利回りが20年3月以来の大幅な上昇となった。イングランド銀行(英中央銀行)が10月からの量的引き締めを確認したことが材料視された。クワーテング英財務相は23日に政府の借り入れ計画について詳細を明らかにする見通しだ。

短期金融市場では来年5月までのイングランド銀による利上げ観測が後退。政策金利は23年9月までに5%に達することが織り込まれている。

ドイツ債も下落。来年7月までに欧州中央銀行(ECB)の中銀預金金利が3%に上昇することが織り込まれている。

9月22日の欧州マーケット概観(表はロンドン午後6時現在)

債券 直近利回り 前営業日比 独国債2年物 1.85% +0.09 独国債10年物 1.97% +0.07 英国債10年物 3.50% +0.18

