クレディ・スイス、投資銀行部門の３分割を検討－ＦＴ

クレディ・スイス・グループは投資銀行部門を3分割する計画を策定したと、英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)が事情に詳しい複数の関係者の話を基に報じた。

検討されている最新案では投資銀行をアドバイザリー事業とリスクの高い資産を保有する「バッドバンク」、その他の事業に分割する。

アドバイザリー部門は将来のある時点でスピンオフする可能性があり、バッドバンクは最終的に閉鎖するという。

10月27日の7-9月(第3四半期)決算発表時に戦略を公表する予定。

クレディ・スイスはFTに対し「第3四半期の業績発表時に包括的な戦略見直しの進捗状況を説明する方針だと明らかにしている」とし、「その前に結果について発言するのは時期尚早だ」とコメントした。

同行は一連の損失後の包括的戦略見直しの最中で、これは来月に完了する予定。事業再編や投資銀行部門の一段の縮小、大規模な人員削減につながる見込みだ。

クレディ・スイスはこのほか、「ファースト・ボストン」のブランドを復活させることを検討してると事情に詳しい関係者が先に述べていた。また、証券化商品グループの売却計画も発表している。

原題: Credit Suisse Draws Up Plan to Resurrect ‘Bad Bank,’ FT Reports、Credit Suisse Considers Splitting Investment Bank in Three: FT(抜粋)

( 最終2段落を追加して更新します )