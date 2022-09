人民元の中心レート、予想より元高水準の設定続く－21日連続と最長に

中国人民銀行(中央銀行)は22日、人民元の中心レートを1ドル=6.9798元に設定した。ブルームバーグ調査の予想平均は7.0648元だった。予想より元高水準とするのは21営業日連続で、2018年の調査開始以降で最長。米金融当局は0.75ポイントの追加利上げを決めるとともに、今後も積極利上げを継続すると示唆する中で、中国は通貨防衛姿勢を維持している。

中国本土の人民元は大きく下落しており、このままいけば年間ベースで1994年以来の大幅な下げとなる方向。3会合連続の0.75ポイント米利上げによって、新型コロナウイルス対策や不動産セクターの混乱による打撃を受ける景気の下支えを狙った中国の緩和的な金融政策とは方向性の違いがさらに鮮明となっている。

原題: China Sets Longest Run of Yuan Fixes With Strong Bias on Record、Yuan Reference Rate at 6.9798 Per USD; Estimate 7.0648(抜粋)