米資産家サム・バンクマンフリード氏率いる暗号資産(仮想通貨)交換業者FTXが最大10億ドル(約1440億円)の新たな資金調達に向けて投資家と協議している。CNBCが協議に詳しい複数の関係者を引用して伝えた。

新たな調達ラウンドではFTXの評価額を引き続き320億ドル前後とする。協議は継続中であるため条件が変わる可能性もあるという。

FTXの広報担当者はCNBCに対しコメントを控えた。

FTXにはシンガポールのテマセクやソフトバンクグループの「ビジョン・ファンド2(SVF2)」などが出資している。

暗号資産交換業者FTX、新たな調達ラウンドで3兆6800億円の評価

原題:

FTX in Talks to Raise up to $1B at Valuation of $32B: CNBC(抜粋)