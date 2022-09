パウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長は21日、米住宅市場が一段とバランスの取れた状態になるにはおそらく「調整を経る」ことが必要になるとの見解を明らかにした。より長期的に必要なのは「需給がより良く一致する」ことだと述べた。

パウエル議長は住宅価格が「しばらくはかなり高い水準」にとどまるとの見方も示した。

原題:

Powell Says Housing Market Is Facing Possible Correction(抜粋)