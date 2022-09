韓国メディアのEデーリーは、ソフトバンクグループの孫正義社長が10月にソウルを訪問する可能性があり、同社傘下の英半導体設計会社アームに関する提案を行うかもしれないとサムスン電子の李在鎔副会長が記者団に語ったと報じた。

2週間の海外出張から戻った李氏は空港でコメント。欧州訪問中にアーム幹部に会ったかと問われた李氏は、会っていないと答えたという。「孫氏は来月ソウルに来るかもしれない。恐らくその時に何らかの申し出をするだろうが、確かではない」と李氏が話したとEデーリーは伝えた。

