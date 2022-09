中国の金利水準、今後の行動に向け「余地」残す－人民銀

中国の現行金利は「合理的」で、今後に向けた政策行動の余地を残していると中国人民銀行(中央銀行)が指摘した。数カ月以内に人民銀が利下げを再開するとの観測が広がっている。

人民銀はソーシャルメディアのウィーチャット(微信)に20日遅く投稿した声明で、中国の実質金利は潜在的な経済成長のペースより「若干低い」と説明。こうした状況は債務の持続可能性に寄与し、政府に「追加」政策の余地を与えるとの見方を示し、現行の金利水準は「将来に向けた余地を残す最善の戦略」だと主張した。

人民銀は先週、中期貸出制度(MLF)の1年物金利を据え置き、2カ月連続の 利下げを見送った。20日には1年物と5年物のローンプライムレート(LPR)の 据え置きを発表した。

人民銀が21日発表した人民元の中心レートは1ドル=6.9536元と、20営業日連続で市場予想より元高方向での設定となった。ブルームバーグがまとめた予想平均は7.0161元だった。

