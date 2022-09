金融市場は、エネルギー価格の高騰に伴うインフレ加速に対処するためイングランド銀行(英中央銀行)が年内に0.75ポイントの利上げを2回行うとの市場関係者の見方を織り込んでいる。

原題:Traders Price in Two Three-Quarter Point BOE Hikes by Year-End(抜粋)