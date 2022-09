中国人民銀、ローンプライムレート据え置き－元防衛姿勢強める

中国人民銀行(中央銀行)は20日、1年物と5年物のローンプライムレート(LPR)の据え置きを発表した。人民銀は追加的な金融緩和を 見送り、下落が進む人民元の防衛に動いている。

1年物のLPRは3.65%に維持。8月は5ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)引き下げられていた。ブルームバーグが調査したエコノミスト17人中16人が据え置きを予想していた。

住宅ローン参照金利となる5年物LPRは4.3%で変わらず。エコノミスト12人中11人の予想通りとなった。8月は15bp引き下げだった。

人民銀が20日発表した人民元の中心レートは1ドル=6.9468元と、19営業日連続で市場予想より元高方向の設定となった。ブルームバーグ調査の予想平均は6.9984元だった。

