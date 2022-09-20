中国人民銀、ローンプライムレート据え置き－元防衛姿勢強める

中国人民銀、ローンプライムレート据え置き－元防衛姿勢強めるBloomberg News
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１年物ＬＰＲ3.65％、５年物ＬＰＲ4.3％で変わらず
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人民元の中心レート、19営業日連続で市場予想より元高方向の設定
中国人民銀行（中央銀行）は20日、１年物と５年物のローンプライムレート（ＬＰＲ）の据え置きを発表した。人民銀は追加的な金融緩和を見送り、下落が進む人民元の防衛に動いている。
１年物のＬＰＲは3.65％に維持。８月は５ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）引き下げられていた。ブルームバーグが調査したエコノミスト17人中16人が据え置きを予想していた。
住宅ローン参照金利となる５年物ＬＰＲは4.3％で変わらず。エコノミスト12人中11人の予想通りとなった。８月は15ｂｐ引き下げだった。
人民銀が20日発表した人民元の中心レートは１ドル＝6.9468元と、19営業日連続で市場予想より元高方向の設定となった。ブルームバーグ調査の予想平均は6.9984元だった。
原題：Chinese Banks Keep Lending Rates Unchanged After PBOC Pauses、China Sets Stronger-Than-Expected Yuan Fix for 19th Day（抜粋）
(２段落目以降を追加して更新します)