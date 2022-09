中国の米国債保有残高は7月に拡大した。前月までは7カ月連続で減少していた。米財務省が発表した対米証券投資統計で明らかになった。

中国の保有残高は22億ドル増の9700億ドル(約138兆7000億円)。同国は外国勢では、日本に次いで米国債保有2位。

国外投資家全体の米国債保有残高は7月、前月比で704億ドル増加して7兆5000億ドル。

外国勢で最大の米国債保有国である日本の保有残高は20億ドル減の1兆2300億ドル。

3位の英国は192億ドル増の6346億ドル。

原題:

China’s Holdings of US Treasuries Rise After Seven-Month Slide(抜粋)