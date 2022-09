プーチン氏、ウクライナ巡る「懸念は承知」－インド首相の戦争批判に

ロシアのプーチン大統領は16日にインドのモディ首相と会談し、ウクライナ侵攻に対するインドの懸念を認識していると話した。前日に行った習近平中国国家主席との会談でも、ウクライナでの戦争を巡る中国側の懸念を 理解していると述べていた。

ウズベキスタンのサマルカンドで開かれた会談の冒頭で、プーチン氏はウクライナ問題を巡る緊張を認め、「ウクライナでの衝突を巡るインドの立場と、インドが常に表明している懸念は承知している」と発言。「これをできる限り早く終わらせるため、われわれはあらゆる手段を尽くす」と語った。

これに対してモディ氏はプーチン氏に、「今は戦争をするような時代ではない」と述べた。この冒頭部分はインド公共放送ドゥールダルシャンが放映した。両首脳は上海協力機構(SCO)首脳会議に出席していた。

16日に会談したインドのモディ首相とプーチン大統領(サマルカンド) Photographer: Sergei Bobylyov/AFP/Getty Images

2月にロシア軍にウクライナ侵攻を命じた当人でありながら、プーチン氏はモディ氏に対し、自分には戦闘終結の決意があり、和平交渉を望んでいないのはウクライナ指導部だと非難した。

プーチン氏はその後、同日に開かれた記者会見で、ウクライナに対する今後の攻撃はより深刻になる可能性があると発言。インフラ攻撃は警告だったと説明し、ウクライナでの軍事作戦終了を「急いではいない」と語った。ロシアはウクライナ東部ドンバス地方の「解放」に依然コミットしているとし、「ロシア軍はどんどん新たな領土を占領している」と主張した。

