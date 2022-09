欧州中央銀行(ECB)政策委員会メンバーのナーゲル・ドイツ連邦銀行総裁は、インフレを抑制するためにECBは利上げを継続するとの見方を示した。

ナーゲル氏はフランクフルトで記者団に対し、ECBが毎回の会合ごとに決定するアプローチは適切だと述べたが、次のステップがどのような内容になり得るかについては言及を避けた。

さらにインフレの押し下げには時間がかかると述べ、急激に利上げしてすぐに結果を求めることはできないと続けた。

原題:Nagel Says ECB Will Continue to Raise Rates to Tame Inflation

(抜粋)