ＥＣＢのデギンドス副総裁、今後数カ月は追加利上げが続く可能性

欧州中央銀行(ECB)のデギンドス副総裁は「景気減速が自然とインフレに対処するわけではない」として、「金融政策の正常化を続ける必要がある」と主張した。

デギンドス氏はポルトガル紙エスプレッソとのインタビューで、「今後数カ月は追加利上げが続くだろう」と述べた上で、その頻度や度合いについては根本的にデータ次第だとの考えを示した。

さらに同氏は「われわれが定義する物価安定へとインフレを落ち着かせるよう、完全に決意していることを強く主張する」と続けた。

ユーロについては「一段のユーロ下落はインフレ圧力にとって有害となり得る。逆にユーロの下落が止まれば、インフレ退治にとって前向きな支援となる可能性がある。ここ最近の下落基調が近く反転することを望む」と語った。その上で、ECBは為替レートを目標にしていないとあらためて述べた。

