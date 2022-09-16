豪ドルと英ポンドが急落、アジア通貨も軒並み安－米ドル高際立つ

オーストラリア・ドルは16日、米ドルに対して下落し、2020年６月以来の安値となった。豪ドルは一時0.5％安の１豪ドル＝0.6670米ドル。

英ポンドも下げ、1985年以来の１ポンド＝1.14米ドル割れ。一時１％安の1.1351米ドルを付けた。

この日はアジア通貨も下落。ベトナム・ドンは過去最安値を更新。ベトナム国家銀行（中央銀行）がドン安に歯止めをかけるため外国為替市場に介入するとの観測が強まっている。

ブルームバーグの集計データによれば、ドンは一時、0.16％下げ１米ドル＝２万3650ドンと、少なくとも1993年以来の安値となった。外国勢による今月のベトナム株売り越しは4630万米ドル（約66億円）相当。

米連邦準備制度の利上げが米ドル高を支える中で、フィリピン・ペソも再び過去最安値となった。

16日の中国人民元は１米ドル＝７元を超える元安水準。本土市場とオフショア取引の両方で2020年７月以来の安値を付けた。

中国の人民元防衛姿勢続く－中心レート、17日連続で予想より元高

原題：Aussie Falls Below July Low to Reach Weakest Since June 2020、Pound Hits Lowest Since 1985 After Retail Sales Miss: Inside UK、 Pound Marks Black Wednesday With Drop to Lowest Since 1985 (1)、 Vietnam Dong Drops to Record, Boosting Prospect of Intervention、 Yuan Bears Defy PBOC to Weaken Currency Past 7 Per Dollar （抜粋）