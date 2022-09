ＦＦ金利は年末４％､ピーク来年4.2％前後に引き上げか－最新予測分布

来週の米連邦公開市場委員会(FOMC)後に公表される最新のドット・プロット(予測分布図)では、フェデラルファンド(FF)金利誘導目標の上限が12月までに4%に達し、2023年を通じて高止まりするというタカ派色のより強いスタンスが示されそうだ。

ブルームバーグのエコノミスト調査では、20、21日のFOMCでFF金利誘導目標が3会合連続で0.75ポイント引き上げられ、3-3.25%になるとの見通しが大勢を占めた。FOMC参加者による最新ドット・プロットは、誘導目標の上限が年末までに4%に到達後、来年さらに少し上げ、24年の一連の利下げで3.6%に戻る軌道を示唆すると見込まれる。

8月の米消費者物価指数(CPI)と変動の激しい食品とエネルギーを除くコア指数の上昇率がいずれも予想を上回り、インフレとの闘いが厳しさを増す状況を反映し、ドット・プロットは6月から大幅に上方修正されることになりそうだ。

ブルームバーグ・エコノミクスのチーフ米国エコノミスト、アナ・ウォン氏はFOMC参加者の最新経済・金利見通し(SEP)について、「ドット・プロットは23年のより高いターミナルレート(利上げの最終到達点)を描くことになろう。6月時点の3.8%に対し、4.2%前後になると考える。24年には3.8-4%前後に低下するが、3.4%としていた6月の想定ほど急ピッチに下げそうにない」と指摘した。

What Bloomberg Economics Says...

“The ‘dot plot’ will show a higher terminal rate in 2023. We think it will go up to around 4.2%, compared with 3.8% in the June SEP. Also, the decline in 2024 in rates wouldn’t be as steep as in the June SEP. It might show a decrease to around 3.8-4% in 2024, compared with 3.4% in June SEP.”

-- Anna Wong, chief US economist