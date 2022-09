中国人民銀行(中央銀行)は16日、人民元の中心レートを1ドル=6.9305元に設定した。ブルームバーグ調査の予想平均は6.9761元だった。予想より元高水準に設定するのは17営業日連続。前日にオフショア市場で人民元が2020年以来の7元台を付け、当局は通貨防衛姿勢を継続している。

