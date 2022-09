豪中銀総裁、利上げある時点で減速と示唆－次回会合は25ｂｐか50ｂｐ

オーストラリア準備銀行(中央銀行)のロウ総裁は16日に行った半期の一度の議会証言で、政策金利であるオフィシャル・キャッシュレートの誘導目標がより高い水準に引き上げられることで、中銀政策委員会は金融政策の引き締めペースを「ある時点」減速させる可能性があると語った。

ロウ総裁は次回の政策決定会合について、25ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)か50bpの利上げが検討されるとの見通しを示した。

豪中銀総裁の他の主な発言は次の通り。

インフレを確実に目標に戻す必要がある

CPIを適切な時期に目標に戻す必要

高インフレと高賃金のサイクルを回避することが重要

高いCPIを定着させないため必要な対応を行う

中期的なインフレ期待はなお抑制されている

急速な利上げで今後のペース落とす根拠増す

原題:Lowe Reiterates RBA Rate Hikes Will Need to Slow at Some Stage、

RBA Says Hiking Pace Will Slow ‘at Some Point’ as Rate Climbs(抜粋)