ゴールドマン、米利上げでさらなる円安・ドル高進行の可能性

米ゴールドマン・サックス・グループは円安・ドル高はまだ終わっていないと考えられると指摘した。

日本の当局が1998年以来となる円買い・ドル売りの外国為替市場介入の可能性を示唆したことを受け、円安の流れはいったんストップ。15日には1ドル=143円50銭前後で推移した。

しかし、ゴールドマンのストラテジスト、カレン・フィッシュマン氏は14日付の顧客向けリポートで、円にはさらなる下落余地があるとの見方を示した。

円安の背景にあるのはパウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長率いる米金融当局の利上げで、20、21両日の連邦公開市場委員会(FOMC)会合でも少なくとも0.75ポイントの追加利上げが見込まれている。日本銀行が景気てこ入れで超緩和策を続ける状況にあって、日米の利回り格差は拡大している。

フィッシュマン氏は「非常に短期的にはさらなる円安の余地があるとみている」と指摘。145円の3カ月予測を引き続き妥当と捉えているとしつつも、現在のリスク分布を踏まえるとドルはさらに高い水準に上昇する可能性があるとした。

また、米10年債利回りが4.5%と、現行より1ポイント近く高い水準に上昇すれば、円は対ドルで155円まで下げる可能性があると予想。ただ、米経済が持ちこたえることのできる実質金利の水準が見直されるなどしない限り、「ドル・円が150円を上回る水準で上振れの勢いを維持するのは困難になる公算が大きいと考える」との見方を示した。

原題:

Goldman Sees a Risk of Yen Falling Further as US Rates Rise(抜粋)