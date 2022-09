トラス英首相とクワーテング財務相が ソフトバンクグループに対し、同社傘下の英半導体設計会社 アームのロンドン市場上場を促す土壇場での攻勢を準備していると英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)が報じた。

事情に詳しい複数の当局者が同紙に語ったところでは、英政府は8日に死去したエリザベス女王の服喪期間が来週明けるのを待って、ソフトバンクG幹部とのハイレベル協議を同社に求める方針だ。

同紙によると、アームをニューヨークとロンドンに二重上場する可能性について、ソフトバンクG幹部は英当局と話し合いに入ったという。

英財務省はFT紙の取材に対し、コメントを控えた。

原題:

UK’s Truss Preps New Bid for Arm IPO in London: FT(抜粋)