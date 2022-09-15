ＢｏｆＡ、最長６週間の「サバティカル制度」－ベテラン行員に付与へ

ＢｏｆＡ、最長６週間の「サバティカル制度」－ベテラン行員に付与へKatherine Doherty
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勤続15年で４週間、30年以上で６週間の長期有給休暇－来年に開始
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「人生の優先事項に再投資」、有能な人材の獲得と引き留め狙う
米銀大手のバンク・オブ・アメリカ （ＢｏｆＡ）は、ベテラン行員向けにサバティカル（長期有給休暇）制度を設ける。勤続年数15年以上が対象で、年数に応じて４週間から６週間の休暇を付与する。
ブルームバーグニュースが確認した文書によると、同行は来年スタートするこの制度を「人生の優先事項に再投資」する機会にしてもらいたいと説明。キャリアの節目に長期在職を評価するとともに、有能な人材を引きつけ、引き留める狙いがある。
サバティカル期間は勤続年数とともに長くなり、勤続15年なら４週間、20年から25年で５週間、30年以上で６週間になる。この長期休暇は通常の有休日数に上乗せされると、関係者は非公表の情報であることを理由に匿名で述べた。ＢｏｆＡの行員は資格を満たす限り、サバティカル休暇を勤続期間を通じて２回取得することができるという。
ＢｏｆＡの担当者はこの文書の内容を認めた。
原題：
BofA Offers Up to Six Weeks Paid Sabbatical for Longtime Workers（抜粋）