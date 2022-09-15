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ＢｏｆＡ、最長６週間の「サバティカル制度」－ベテラン行員に付与へ

Katherine Doherty
  • 勤続15年で４週間、30年以上で６週間の長期有給休暇－来年に開始
  • 「人生の優先事項に再投資」、有能な人材の獲得と引き留め狙う
Sun shines on the Bank of America Tower in New York, U.S., on Tuesday, Sept. 7, 2021. 

Sun shines on the Bank of America Tower in New York, U.S., on Tuesday, Sept. 7, 2021. 

 Photographer: Amir Hamja/Bloomberg

米銀大手のバンク・オブ・アメリカ （ＢｏｆＡ）は、ベテラン行員向けにサバティカル（長期有給休暇）制度を設ける。勤続年数15年以上が対象で、年数に応じて４週間から６週間の休暇を付与する。

　　ブルームバーグニュースが確認した文書によると、同行は来年スタートするこの制度を「人生の優先事項に再投資」する機会にしてもらいたいと説明。キャリアの節目に長期在職を評価するとともに、有能な人材を引きつけ、引き留める狙いがある。

　　サバティカル期間は勤続年数とともに長くなり、勤続15年なら４週間、20年から25年で５週間、30年以上で６週間になる。この長期休暇は通常の有休日数に上乗せされると、関係者は非公表の情報であることを理由に匿名で述べた。ＢｏｆＡの行員は資格を満たす限り、サバティカル休暇を勤続期間を通じて２回取得することができるという。

　　ＢｏｆＡの担当者はこの文書の内容を認めた。

原題：

BofA Offers Up to Six Weeks Paid Sabbatical for Longtime Workers（抜粋）

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