中国の地方政府、不動産危機の克服狙い規制緩和に動く－関連株上昇

中国共産党指導部が不動産危機の克服を図る中で、地方政府が不動産需要の喚起策を相次ぎ打ち出している。

習近平総書記(国家主席)率いる共産党中央政治局が地方政府に対し不動産市場の安定させるよう求めたことを受け、中国各地で地方政府が少なくとも70の不動産規制緩和措置を決めている。 中国紙の証券日報は、住宅準備基金の活用を制限していた政策が今年に入り120を超える都市で緩和されたと報じた。

中国共産党指導部、不動産市場の安定求める-刺激策は示唆せず

あからさまな刺激策の導入は避けている中央政府だが、地方当局に対しては不動産規制を緩めることを暗に容認。李克強首相が統括する国務院は8月下旬、必要な住宅需要を支えるため地方政府は都市部に特定した与信政策を用いるべきだと指摘していた。

15日午前の株式市場では、ブルームバーグ・インテリジェンス(BI)がまとめている中国不動産開発会社指数が一時4.6%高と、7週間ぶりの高値に迫った。クレジットトレーダーによると、こうした開発会社が発行しているオフショア債は額面1ドルに対し1-3セント程度値上がりしている。

