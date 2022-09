アップル、最も空売りされている米国株に－テスラ追い抜く

米アップルはテスラを追い抜き、空売り残高が最も高い米国株となったことが、S3パートナーズの調査で明らかになった。イーロン・マスク氏率いるテスラは約2年半ぶりに首位の座を失った。

アップル株の空売り残高は14日時点で184億ドル(約2兆6300億円)と、テスラ株の174億ドルを上回った。テスラ株の空売り残高はここ1カ月で約19 億ドル減少したと、S3のイーホリ・ドゥサニウスキー、マシュー・アンターマンの両氏が調査リポートで指摘した。

ただ、アップルは時価総額が約2兆5000億ドルと世界一の企業で、空売りが時価総額に占める比率は、時価総額約9480億ドルのテスラよりもはるかに小さい。

14日の米株式市場でアップル株は1%上昇し、前日の2020年9月以来の大幅安から反発した。

原題:Apple Unseats Tesla as US Stock With Biggest Short Interest (抜粋)