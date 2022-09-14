100ｂｐ利上げ観測弱まる､９月ＦＯＭＣ－確率33％未満とＪＰモルガン

100ｂｐ利上げ観測弱まる､９月ＦＯＭＣ－確率33％未満とＪＰモルガンEdward Bolingbroke
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３分の１を下回る確率とチーフエコノミストのフェロリ氏は分析
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ＯＩＳは一時3.12％に低下－実効ＦＦ金利を79ｂｐ前後上回る水準
米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の20、21日の会合で１ポイントの大幅利上げが決定されるとの見通しが、14日の米短期金融市場で若干後退した。
ＪＰモルガン・セキュリティーズの米国担当チーフエコノミスト、マイケル・フェロリ氏が「ゼロではないが、３分の１を下回る確率」と顧客向けリポートで分析したことが影響した。
ＦＲＢ、９月ＦＯＭＣで１ポイント利上げの可能性低い－ＪＰモルガン
フェデラルファンド（ＦＦ）金利の９月のオーバーナイト・インデックス・スワップ（ＯＩＳ）は一時3.12％に低下し、実効ＦＦ金利を79ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）前後上回る水準となった。連邦準備制度の予想される利上げ幅を反映するプレミアムは、13日の取引終了段階で82ｂｐに達していた。
ＦＦ金利誘導目標が24年半ばまでに１％を下回る目標や23年末までに4.5％前後に達する目標を含むフローを背景に担保付翌日物調達金利（ＳＯＦＲ）のオプション売買も活発化した。
原題：
Fed Hike Premium Eases After JPMorgan Plays Down Full-Point Move（抜粋）