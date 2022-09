台風12号が上海直撃も、強風や浸水被害の恐れ－勢力は弱まる見込み

中国東部沿海部に位置し、人口も多い上海市に台風12号(梅花)が接近しており、強風や浸水被害の恐れが出ている。

国営中央テレビ(CCTV)の 報道によると、台風12号は14日午後にも浙江省寧波市近くに上陸し、上海に向かって北上を続ける見通しだ。

黄色の表示は14日時点の船舶位置、風速64ノットの予想は赤、同34ノットの恐れがあるエリアは白色の帯で表示(JTWC)

米軍の合同台風警報センター(JTWC)は今後24時間で風速が弱まるとみており、上海に接近する間に勢力は衰える見込み。

中国の中央気象台は14日午前10時(日本時間同11時)に最高レベル(紅色)の台風警報を 発表した。台風12号は浙江省の三門から舟山の一帯に同日夕方上陸し、夜には同省嘉興市から上海に向かうと予想される。

原題: Typhoon on Track to Slam Shanghai With Strong Winds and Flooding、China Issues Highest Typhoon Warning Level as Muifa Nears(抜粋)