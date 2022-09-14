台風12号が上海直撃も、強風や浸水被害の恐れ－勢力は弱まる見込み

台風12号が上海直撃も、強風や浸水被害の恐れ－勢力は弱まる見込みBloomberg News
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中国中央気象台、最高レベルの台風警報を14日午前に発表
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台風12号は浙江省の三門から舟山の一帯に14日夕方に上陸する見込み
中国東部沿海部に位置し、人口も多い上海市に台風12号（梅花）が接近しており、強風や浸水被害の恐れが出ている。
国営中央テレビ（ＣＣＴＶ）の報道によると、台風12号は14日午後にも浙江省寧波市近くに上陸し、上海に向かって北上を続ける見通しだ。
米軍の合同台風警報センター（ＪＴＷＣ）は今後24時間で風速が弱まるとみており、上海に接近する間に勢力は衰える見込み。
中国の中央気象台は14日午前10時（日本時間同11時）に最高レベル（紅色）の台風警報を発表した。台風12号は浙江省の三門から舟山の一帯に同日夕方上陸し、夜には同省嘉興市から上海に向かうと予想される。
原題：Typhoon on Track to Slam Shanghai With Strong Winds and Flooding、China Issues Highest Typhoon Warning Level as Muifa Nears（抜粋）