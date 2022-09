中国人民銀行(中央銀行)は14日、人民元の中心レートを1ドル=6.9116元に設定した。ブルームバーグ調査の予想平均は6.9714元だった。元高方向での予想との乖離(かいり)は過去最大で、当局は通貨防衛姿勢を強めた。

原題:China Sets Yuan Fix at Strongest Bias on Record to Lift Currency、China Sets Yuan Fix at Strongest Bias on Record vs Estimates(抜粋)