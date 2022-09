ウォール街の投資銀行収入、大幅減へ－高インフレや景気後退リスクで

ウォール街の大手金融機関は、今四半期の投資銀行収入の大幅減少を予測している。投資家は依然としてインフレや米利上げ、リセッション(景気後退)入りの可能性を警戒している。

シティグループのマーク・メイソン最高財務責任者(CFO)は、ディールメーキングと資本市場オリジネーション業務の収入が、業界全般の動きに沿って50%落ち込む公算が大きいと警告。全体のトレーディング収入は前年同期比で1桁台後半の減少率となりそうだと説明した。これに先立ちJPモルガン・チェースも、顧客の取引手控えを背景に投資銀行業務の手数料収入が前年同期比で半減する恐れがあることを明らかにした。

バンク・オブ・アメリカ(BofA)のブライアン・モイニハン最高経営責任者(CEO)は12日、「パイプラインは極めて満杯の状態だ。多くの活動が一時停止状態にあり、実行するために市場の安定を待っている」と述べた。

世界的にディールメーキングは今年、鈍化しており、リセッション懸念やインフレ高進、地政学的混乱で相場が大幅変動している。業界全般に収入は落ち込んでおり、ゴールドマン・サックス・グループは既に、新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)が始まって以来最大の人員削減に乗り出している。

モルガン・スタンレーのアンディー・サパースタイン共同社長は13日の会合で、「投資銀行業務は夏を通じて低調な状態が続いた」と述べ、「ある時点でそうした状況は変化するだろう。市場は落ち着き、顧客は取引を行うだろうが、今すぐにというわけではない」と語った。

