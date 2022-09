米上場の中国株下落、幅広い売りや対中制裁の報道も影響

米国上場の中国企業株は13日に下落し、ナスダック・ゴールデン・ドラゴン中国株指数は3.3%安で終了した。この日の米株式市場は8月の米消費者物価指数(CPI)の上昇率が予想を上回ったことで全面安となった。米政府が中国に対し新たな制裁を検討しているとの報道も中国企業株の重しとなった。

個別銘柄では アリババグループは5.5%安、JDドットコム( 京東)は7.1%安、拼多多( ピンドゥオドゥオ)は5.2%安、ビリビリ( 嗶哩嗶哩)は8.2%安、 闘魚は10%安となった。

米政府は中国による台湾侵攻を阻むための制裁を検討していると、ロイター通信が協議に詳しい複数の関係者を引用して報じた。一部の貿易や投資を制限している既存の制裁からさらに踏み込んだ措置となるが、話し合いはまだ初期段階にあり、決定は下されていない。ホワイトハウスはロイターに対し、コメントを控えた。

