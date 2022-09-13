米金融当局はやり過ぎ、景気後退引き起こす公算－ＢｏｆＡカバナ氏

米金融当局はやり過ぎ、景気後退引き起こす公算－ＢｏｆＡカバナ氏John McCorry、Tom Keene
米金融当局はインフレ抑制に没頭しており、米経済がリセッション（景気後退）に陥るまで利上げを継続する公算が大きいと、ＢｏｆＡセキュリティーズの米金利戦略責任者マーク・カバナ氏が語った。
カバナ氏はこの発言を、８月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）の発表前に行っていた。同統計が市場予想を上回る伸びとなり、スワップ市場は来週の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）会合での0.75ポイント利上げを急速に織り込んだ。今回の利上げサイクルのピークに対する見通しも、4.3％前後へと上昇した。
来週のＦＯＭＣ、短期金融市場が75ｂｐ利上げを完全に織り込む
カバナ氏は13日、ブルームバーグテレビジョンで「米金融当局は恐らくやり過ぎるだろう」と発言。「労働市場の強さを受けて当局は極めてタカ派的な姿勢に転じた。当局は自らの見通しに固執しようとし、その結果、恐らくリセッションに陥ると思う」と続けた。
原題：
BofA’s Cabana Says Fed Likely to Overdo It and Cause a Recession（抜粋）