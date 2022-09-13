サウジ、８月の原油生産が日量1100万バレル超に拡大－２年ぶり水準

サウジアラビアは８月の原油生産量を引き上げ、日量1100万バレルを若干上回ったと、石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）に報告した。この水準を上回ったのは２年ぶりだ。

燃料コストの上昇に歯止めをかけたい米国など主要な石油消費国からの呼び掛けもあり、ＯＰＥＣは原油供給の加速で合意していた。

日量1100万バレル超は、サウジがロシアと価格競争を一時繰り広げていた2020年４月以来の高水準となる。サウジの原油生産量はその時期、日量1200万バレルを突破していた。

ただサウジの増産はすでに終了したとみられている。ＯＰＥＣと非ＯＰＥＣ主要産油国で構成する「ＯＰＥＣプラス」は景気見通しの悪化を受け、生産引き締めの方針を示しており、先週は原油相場の「ボラティリティーと不透明感の高まり」に対応するため日量10万バレルの減産で合意した。

ＯＰＥＣプラス、10月の日量10万バレル減産で合意－市場安定図る (1)

Back to 11 Million Saudi Arabia's oil output rises to the highest since April 2020 Source: Bloomberg, OPEC

原題： Saudi Oil Output Hit 11 Million Barrels a Day Last Month (1)

（抜粋）