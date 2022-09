13日午前のニューヨーク外国為替市場ではドルが上昇に転じた。8月の米消費者物価指数(CPI)を受けて、買いが入った。

米消費者物価指数、8月は前月比0.1%上昇-前年比では8.3%上昇

主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は一時0.7%上昇。統計発表前は0.5%下げる場面もあった。ドルは対円で1%上昇の1ドル=144円31銭。統計発表の直前は141円96銭に下げていた。ユーロは対ドルで0.8%下げて、1ユーロ=1.0043ドル。

