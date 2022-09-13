ＮＹ原油1.2％急落、一時86ドル台－88ドル台に乗せた後下げに転じる

ニューヨーク原油先物相場はアジア時間13日午前の時間外取引でいったん１バレル＝88ドル台に乗せた後下げに転じ、一時87ドルを割り込む水準まで下落した。

ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）のウェスト・テキサス・インターミディエート（ＷＴＩ）10月限は一時1.2％急落し、86.75ドルの安値を付けた。

米連邦準備制度の金融政策とリスクテーク意欲を左右する８月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）の発表待ちの状況で、ドル相場軟化によりグローバル需要を巡る懸念が和らいだものの、不安定な値動きとなった。

ＷＴＩ10月限はシンガポール時間午前９時５分（日本時間同10時５分）時点で0.9％安の87.03ドルで取引された。過去３営業日の値上がり幅は７％を上回っていた。

原題：Crude Oil Erases Gain, WTI Drops as Much as 1.2% to $86.75/Bbl､

Oil Extends Advance as Weaker US Dollar Offsets Demand Concerns（抜粋）