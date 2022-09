米３カ月物ＴＢ、最高落札利回り３％突破－08年１月以降で初めて

米財務省が12日に実施した財務省短期証券(TB)入札で、3カ月物の最高落札利回りが2008年1月以降で初めて3%を突破した。米連邦準備制度のより高い利上げの軌道を織り込む動きが反映された。

財務省は3カ月物TB540億ドル(約7兆7000億円)、6カ月物TB420億ドルを売却した。最高落札利回りはそれぞれ 3.075%、3.465%だった。

ジェフリーズのシニアエコノミスト、トーマス・サイモンズ氏とアネタ・マルコフスカ氏は「最高落札利回りは08年1月14日以降で最も高く、3%超えたのもこの間で初めてだ。今回の入札結果で最も重要なポイントだ」とリポートで指摘した。

米連邦公開市場委員会(FOMC)の会合日程に連動するスワップは、2023年3月の会合でターミナルレート(利上げの最終到達点)が4%を上回る水準に達するとの見通しを織り込んでいる。

原題:

Treasury Sells 3-Month Bills Above 3% for First Time Since 2008(抜粋)