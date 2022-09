米 ゴールドマン・サックス・グループは来週にも一部従業員のレイオフを行う予定で、その準備を進めている。ニューヨーク・タイムズ紙が事情に詳しい関係者2人を引用して報じた。

同紙によると、雇用削減は全行の従業員が対象。ゴールドマンは通常、年間の勤務評定で評価が低い層(社員全体の1-5%)を解雇しているが、今回のレイオフは同範囲内でも最も評価の低い層が対象になる公算が大きいという。

ゴールドマンは新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)中、こうしたレイオフを中断していた。

原題:Goldman Sachs Prepares for Layoffs as Soon as Next Week: NYT(抜粋)