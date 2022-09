ドル高の流れ変わらず、円の短期予想147円に修正－ＪＰモルガン

ドルは先週終盤に下落したが基本的な動向は変わらないと、JPモルガン・チェースの為替アナリストが「ドルの舞台は続く」と題する週間見通しで指摘した。円については短期の予想を1ドル=147円と、ドル高方向に修正。日本銀行のシグナルは重要だが、外国為替市場への介入の確率は低いとした。

ミーラ・チャンダン、アリンダム・サンディリア、パトリック・ロック3氏らは、「8月のドル高は9月にかけて続く可能性が高い」と予想。「10ー12月(第4四半期)というドルに有利な季節はさておき、米経済統計の想定外の上振れや欧州・英国の赤字拡大を巡る懸念、アジア輸出の弱さの広がり、手元のドル不足の兆候が継続的なドルの強さにつながると分析した。またドルの実質利回り上昇やドル高の幅広さは追い風だとした。

ユーロやポンド、ニュージーランド・ドルについては、対ドルでショートを維持するよう勧め、欧州中央銀行(ECB)の措置は地域の問題を解決しないとの見解を示した。一方、米中間選挙がドルに多大な影響を与えるとは見込んでいない。

ブルームバーグ・ドル・スポット指数は9日に0.6%下落。市場でリスク選好が高まる中、終値ベースで約1カ月ぶりの大幅下落となった。

原題:

JPMorgan Says Dollar Bulls Should Stay the Course Amid Retreat(抜粋)