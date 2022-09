バイデン米政権、対中半導体輸出規制の範囲を拡大へ－報道

バイデン米政権は来月、人工知能(AI)半導体や半導体製造装置の中国向け輸出規制の範囲を広げることを計画している。ロイター通信が事情に詳しい複数の関係者を引用して伝えた。

それによれば、米商務省はKLAとラムリサーチ、アプライド・マテリアルズの米3社に送付した規制に関する書簡に基づき、新たな措置を公表する予定。

書簡によると、米商務省のライセンスを取得しない限り、回路線幅14ナノ(ナノは10億分の1)メートル未満の高度な半導体を製造する中国施設向けの製造装置の輸出は禁止される。

この規制は同省がエヌビディアとアドバンスト・マイクロ・デバイセズ(AMD)に先月送付した書簡の内容を成文化するものにもなる。

この他にも追加の対中措置が含まれる公算が大きいが、変更もあり得るほか、公表時期がずれ込む可能性もあるという。

商務省の報道官は9日にロイターに対し、中国が軍事技術の向上に利用し得る米技術を取得するのを阻止するため追加措置を講じていると述べ、具体的な規制に関するコメントは控えた。

原題:

Biden to Hit China With Broader Curbs on US Chip Exports: Rtrs(抜粋)