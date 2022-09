週明け12日のアジア時間早朝の取引で、ドルは他の主要通貨の大半に対し、狭いレンジで推移。ユーロはショートカバーで上昇。

ユーロ・ドルは0.8%高の1ユーロ=1.0122ドル。9日は0.5%上昇した。欧州中央銀行(ECB)政策委員会メンバーのナーゲル・ドイツ連邦銀行総裁は11日、現在の消費者物価トレンドが続く場合、ECBは利上げ継続を求められるとの 見解を示した。

ポンド・ドルは0.5%高の1ポンド=1.1648ドル。

英中銀、政策判断発表を9月22日正午に変更-女王死去に伴い

ユーロはスイス・フランに対して0.5%高の1ユーロ=0.9691フラン、対円では0.5%上昇。豪ドルは米ドルに対し0.3%安の1豪ドル=0.6821米ドル。NZドルは対米ドルで0.6%安。

原題:

Dollar Declines Against Most G-10 in Early Sydney; Euro Advances(抜粋)