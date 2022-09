中国の与信、８月に大きく伸びる－米欧利上げで外貨建て融資急減

中国の与信は8月に大きく伸びた。中国人民銀行(中央銀行)が利下げを実施し、国有銀行に融資拡大でより大きな役割を果たすよう促したことが背景だ。

人民銀が9日発表した8月の経済全体のファイナンス規模は2兆4300億元(約50兆円)と、7月の約3倍となった。エコノミスト予想の中央値を上回ったが、前年同月の3兆元には届かなかった。

8月の新規融資は1兆2500億元。7月の6790億元の約2倍に拡大した。エコノミスト予想は1兆5000億元だった。

マネーサプライ(通貨供給量)統計では、8月のM2は前年同月比12.2%増と、市場予想に一致した。

外貨建て融資

中国の銀行による外貨建て融資は1-8月に過去最大の減少となった。米欧の中銀が利上げする一方で、人民銀は利下げしており、借り手にとって人民元建て融資の魅力が高まっている。

人民銀が9日公表したデータによると、外貨建て融資残高は8月に347億ドル(約4兆9300億円)減り8268億ドルと、6カ月連続の減少。1-8月では860億ドルの減少だった。

原題: China Credit Rebounds From All-Time Low After PBOC Easing Steps、China Aug. New Loans 1.25T Yuan; M2 +12.2% Y/y: Summary、Chinese Banks’ Foreign Currency Loans Slump by Record Amount(抜粋)