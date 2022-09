欧州中央銀行(ECB)政策委員会メンバーのカジミール・スロバキア中銀総裁は、0.75ポイントの利上げ決定は必要であり、正しかったと述べた。

カジミール氏は同国中銀のウェブサイトに掲載した声明で、ユーロ圏のインフレ率は「容認し難いほど高い」との認識を示し、インフレを抑制するために近い将来のさらなる利上げを想定していることを明らかにした。

同氏は中立金利や利上げを停止する水準についての観測は時期尚早だとして、根強いリセッション(景気後退)リスクがあり、引き締めが容易ではないとしても、金融政策の正常化が優先課題だと主張した。

原題:ECB’s Kazimir Says Resolute Hikes to Continue to Curb Inflation

