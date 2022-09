米議員がアップルに警告、中国ＹＭＴＣ製の半導体使用巡り－報道

米共和党議員は アップルに対し、スマートフォンの最新モデル「iPhone(アイフォーン)14」向けに中国の半導体メーカー、長江存儲科技(YMTC)からメモリーチップを調達すれば、議会の調査を受ける可能性があると通告した。英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)が伝えた。

ルビオ上院議員とマコール下院議員はFTとのインタビューで、アップルがNAND型フラッシュメモリーのサプライヤーにYMTCを追加するとの報道に不安を覚えたと語った。

ルビオ議員は「アップルは火遊びしている。同社はYMTCがもたらす安全保障上のリスクを知っている」と指摘し、「共産党の恩恵を受けている中国企業がわれわれの通信ネットワークや多くの米国民のアイフォーンに入り込むことは許されない」と語った。

アップルはFTに対し、自社製品にYMTC製メモリーは使われていないとコメント。「中国で販売する一部アイフォーンのNANDチップをYMTCから調達する可能性を検討している」が、中国以外で売られる製品での使用は検討していないと説明した。

マコール議員はFTに対し、アップルが技術やノウハウをYMTCに事実上移転することになり、中国共産党の掲げる目標達成の支援につながると指摘した。

YMTCはFTからのコメント要請にすぐには返答していない。

米国が中国の長江存儲を調査、ファーウェイ禁輸措置巡り-FT

原題:

US Lawmakers Warn Apple on Using Chips From China’s YMTC: FT(抜粋)