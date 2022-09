北朝鮮、指導部への攻撃差し迫ると判断なら核使用断行－法令で宣言

北朝鮮は、敵対勢力による国家指導部に対する攻撃が差し迫っていると判断した場合、核兵器による攻撃を断行すると宣言した。国営朝鮮中央通信(KCNA)が9日、核武力政策に関する最高人民会議の法令を伝えた。この日は北朝鮮の建国記念日に当たる。

それによると、戦争に至った場合の主導権掌握のため核兵器を使用するとしており、金正恩国務委員長(朝鮮労働党総書記)だけが核兵器に関する全ての決定権を握るとしている。

法令ではさらに、北朝鮮が核兵器や核物質、関連設備・技術を他国に拡散させないとしている。

金正恩氏は前日の演説で、米国の脅しの下で北朝鮮が核兵器を放棄することは決してないと表明。北朝鮮の核保有国として地位は「不可逆」だとし、核兵器は交渉対象とはならないとした。

原題:

North Korea Declares Law on Use of Nuclear Weapons、 North Korea’s Kim Declares Law on Nuclear Arms, Stoking Tensions(抜粋)